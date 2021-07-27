تراند الفن: «الصحة» تُذكِّر بعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي.. السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أوضحت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام .

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في قت سابق، عنالقبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، مضيفا أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.