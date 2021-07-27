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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى تعويض مالكة لشاليه في مشروع “هاسيندا باي” بـ 25 مليون جنيه من شركة بالم هيلز..
وأقام هيثم عباس المحامي، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع “هاسيندا باي” في الساحل الشمالي، التابع لشركة “بالم هيلز”، المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفي الشركة بصفته مفوض من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال “عباس” في دعواه، إن موكلته أبلغت من الشركة بأن رجل الأعمال ياسين منصور استقال عام 2014 من شركة بالم هيلز، وليس له أي صفة قانونية أن تذيل العقود بتوقيعه، كما أن الموظف الموقع على العقد لا يمت للشركة بصلة من قريب أو بعيد، مما دفع المالكة إلى إقامة دعواها للمطالبة بتعويض وقدره 25 مليون جنيه من شركة بالم هيلز ورجل الأعمال يس منصور، بشخصه لما بدر منهما من خطأ؛ باعتبارها شركة مساهمة مُقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف في الدعوى أن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدي لها بمنتهى الحزم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحكم في دعوى مالكة شاليه بـ “هاسيندا باي” تطالب بالم هيلز بتعويض 25 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.