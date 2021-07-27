تراند الفن: راغب علامة يطرح برومو كليب “فورا غرام” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏13 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: طرح المطرب اللبناني راغب علامة، مساء الاثنين، البرومو التشويقي لفيديو كليب أحدث أغانيه “فورا غرام”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. ونشر راغب الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، معلّقا: “استعدوا.. قريبًا طرح فورا غرام”. وحلّ المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفًا على برنامج “سهرانين”، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في عيد الأضحى المبارك. وأحيا راغب علامة، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي قبل أيام، وسط حضور حشد من جمهوره، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.



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