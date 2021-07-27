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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 58 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
روما – (د ب ا)
أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزارة الخارجية أنها “تتابع تطور الوضع في تونس باهتمام كبير”، ملفتة إلى أن “نطاق وطبيعة القرارات التي اتخذت في الساعات القليلة الماضية يتعين تقييمها بعناية”، في إشارة إلى إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزراء آخرين في حكومته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.
أعربت إيطاليا عن قلقها بشأن الوضع وما يترتب عليه من انعكاسات محتملة، حسبما جاء في مذكرة لوزارة الخارجية صدرت مساء الاثنين، والتي دعت المؤسسات التونسية لضمان الامتثال للدستور وسيادة القانون.
وأضافت المذكرة “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بسبب التدهور الأخير في الإطار الوبائي لكوفيد-19″، تؤكد إيطاليا دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس وقربها الصدوق من شعبها الصديق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إيطاليا تؤكد دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.