تراند الفن: إيطاليا تؤكد دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس

روما – (د ب ا)

أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزارة الخارجية أنها “تتابع تطور الوضع في تونس باهتمام كبير”، ملفتة إلى أن “نطاق وطبيعة القرارات التي اتخذت في الساعات القليلة الماضية يتعين تقييمها بعناية”، في إشارة إلى إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزراء آخرين في حكومته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

أعربت إيطاليا عن قلقها بشأن الوضع وما يترتب عليه من انعكاسات محتملة، حسبما جاء في مذكرة لوزارة الخارجية صدرت مساء الاثنين، والتي دعت المؤسسات التونسية لضمان الامتثال للدستور وسيادة القانون.

وأضافت المذكرة “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بسبب التدهور الأخير في الإطار الوبائي لكوفيد-19″، تؤكد إيطاليا دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس وقربها الصدوق من شعبها الصديق.