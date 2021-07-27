تراند الفن: ما حُكم عقد امرأه «النكاح» دون وليها؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حكم قيام امرأة بعقد النكاح من دون وليها، بعد رفض أهلها تزويجها بمن تريد.

وقال خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، إن معظم أهل العلم رأوا أن عقد المرأة النكاح دون ولي هو أمر باطل.

وأبان أن من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، مشيراَ إلى أن على هذا السيدة أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تجدد النكاح بوجود ولي وشاهدين.

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