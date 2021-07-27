فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: روجت شبكة “نتفليكس” للموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني الشهير “لا كاسا دي بابل La Casa De Papel” من خلال حساب المنصة الرسمي عبر موقع “إنستجرام”. وكشفت “نتلفيكس” عن موعد عرض الحلقات في 3 سبتمبر المقبل. مسلسل لا كاسا دي بابل La casa de papel الإسباني، عرض الموسم الأول في 2017، وحقق ملايين المشاهدات، وحصل على المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروضة على شبكة Netflix، وتم عرض الموسم الرابع له في مطلع أبريل 2020، وحقق نجاحًا واسعا. أبطال المسلسل الإسباني هم Álvaro Morte (البروفسير)، Úrsula Corberó (طوكيو)، Alba Flores (نيروبي)، Miguel Herrán(ريو)، Itziar Ituño (راكييل)، Pedro Alonso، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “نتفليكس” تروج للجزء الأخير من La casa de papel بهذا الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.