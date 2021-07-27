تراند الفن: النشرة الفنية| رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبدالعزيز ومحمد فراج ينفعل على بسنت شوقي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

إعداد – عبدالفتاح العجمي: نشر موقع مصراوي، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها: ياسمين رئيس تحيي ذكرى محمد خان، أمير كرارة يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى، هند صبري تعلق على أحداث تونس، إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز، رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز، وغيرها من الأخبار التي نستعرضها في الصفحات التالية:-

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