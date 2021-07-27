فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - كتبت- منى الموجي: طرحت الفنانة زين عوض، فيديو كليب “ميدلي” للفنانة سميرة توفيق “حيالله بليالي الكيف”، وأعربت عن سعادتها بتقديم هذا العمل. وأكدت زين عوض في بيان صحفي على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي. ويُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وإنتاج شيرين أبو حمدة وتنسيق إبراهيم العبدلات وإخراج جلال عبدالحميد. ولفتت زين النظر إلى أهمية مثل هذه النوعية من الأغاني لأنها تعبر عن طبيعة المكان ووصفه، وهو لون غنائي يطلبه الجمهور ويسمعه لما فيه من فرح وألوان وطابع تراثي أصيل. ومن الجدير بالذكر أنه قد جمع الفنانة سميرة توفيق والفنانة زين عوض ديو غنائي في احتفال عيد الاستقلال الأردني الـ٧١ أمام الملك عبد الله والملكة رانيا العبدالله في قصر رغدان.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زين عوض تطلق فيديو كليب “ميدلي” يضم أغاني سميرة توفيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.