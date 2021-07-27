نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الجديدة على السلع الغذائية بأسعار منخفضة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العثيم مول العديد من التخفيضات والخصومات الهائلة على السلع التموينية المختلفة ومنتجات البقالة. ويمكن لكل أفراد الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية شراء المقاضي الشهرية من أي فرع من فروع أسواق العثيم المنتشرة في جميع مناطق المملكة. وتتنوع السلع المتوفرة ضمن العروض ما بين السلع التموينية الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم. كما تتوفر عروض أخرى على منتجات العناية بالشعر والبشرة ومنتجات العناية بالطفل. أيضاً يمكنكم شراء الملابس والأدوات المنزلية من هذه الفروع بأقل الأسعار. أقوى عروض العثيم مول على السلع الغذائية الآن يمكنك شراء مقاضي العيد من الحلويات بأسعار متميزة من أسواق عبد الله العثيم. حيث تتوفر بها الآن حلوى الغريبة المشكلة بالفستق والسادة مقابل 24.95 ريال سعودي لكل كيلو.

احصل على كيلو من بيتي فور العيد الفاخر بالشوكولاتة والمكسرات مقابل 29.95 ريال للكيلو.

اشتري كيلو من كعك العيد السادة بالسمن أو بالحلقوم ملبن أو بحشوة التمر والقرفة اللذيذة. مقابل 24.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال ووفر حتى 35%.

كيلو من بسكويت جوز الهند الرائع بسعر 24.95 ريال فقط.

استمتع بالطعم المميز للبرازق مقابل 24.95 ريال للكيلو. كما يتوفر في جميع فروع العثيم أحجام مختلفة من علب كوكيز الشوكولاتة ديلوكس. سعر العلبة الكبيرة 22.5 ريال بينما سعر العلبة المتوسطة الحجم 14.50 ريال.

زود كرواسون بحشوة الجبن البيضاء 5 حبات مقابل 5.95 ريال.



سعر الكيلو من جبن الوادي القريش 15.95 ريال.

احصل على كيلو من جبن هالي البراميلي حليب أبقار مقابل 19.95 ريال فقط.

استمتع بالطعم المميز لمربى كرز شامي مقابل 27.33 ريال لوزن 2 كيلو حيث يوجد عرض كيلو + كيلو آخر هدية مجانية.

شبيهة جبن فيكتو دمياط بسعر 9.95 ريال للكيلو.

شبيهة جبن جرين لاند أبيض وزن 1.5 كيلو جرام مقابل 24.50 ريال للعلبة. تخفيضات العثيم مول اشتر طبق متوسط الحجم من الحلويات الشرقية الفاخرة مقابل 17.5 ريا بدلاً من 27.50 ريال واستمتع بتوفير بنسبة 36%.

شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 900 جرام مقابل 49.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال ووفر حتى 45%.

احصل على توفير بنسبة 34% عند شراءك طبق من زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.



تمر روثانة صندوق كبير بسعر 18.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

كرتون من دجاج ساديا المجمد 10 حبات × 1100 جرام بسعر 109.95 ريال بدلاً من 154 ريال سعودي.

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