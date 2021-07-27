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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة
(مصراوي):
يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، معرض لأعمال الفنان الكبير الراحل صلاح جاهين.
يضم المعرض (40) لوحة أصلية تعرض لأول مرة، وذلك ضمن سلسلة معارض بعنوان: “من تراث الكاريكاتير”، تهدف للحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري، والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية، وعايشوا وعبروا بصدق عن أهم الأحداث التى مرت على مصر والعالم.
يشهد الإفتتاح فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، الفنان الكبير محمد عبلة، الدكتور حسن فداوي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وأسرة الفنان الراحل صلاح جاهين، ويشرف علي المعرض الفنانان مصطفى الشيخ وفاروق موسى.
يعقب إفتتاح المعرض حفل غنائى تقدمه الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. 40 لوحة تعرض لأول مرة للفنان الراحل صلاح جاهين في بيت السحيمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.