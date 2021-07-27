فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:14 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: طرح الفنان اللبناني سعد رمضان، أحدث أعماله الغنائية “حبيت”، والتي يقدمها للمرة الأولى باللهجة البيضاء، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. “حبيت” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن. وأحيا سعد رمضان العام الماضي حفلا غنائيا ضمن فعاليات ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وقدم خلال الحفل باقة من أغانيه المتنوعة، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أبرزهم: “شو محسودين”، “كلي ملكك”، “إنت وأنا”، “واش تسوى الدنيا بلا بيك” وغيرها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سعد رمضان يطرح أحدث أغاينه “حبيت” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.