تراند الفن: ضحى هاني تغادر منافسات الريشة الطائرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:14 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

كتب- عمر قورة: خسرت ضحى هاني أمام التركية نيسليهان يجيت في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لفردي السيدات بمنافسات الريشة الطائرة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”. وانتهت المباراة بفوز اللاعبة التركية بنتيجة (2-0) في الشوطين، حيث خسرت ضحى هاني 21-5 و21-5. وبالتالي أنهت ضحى هاني المجموعة في المركز الثالث والأخير بالريشة الطائرة. وكانت ضحى هاني (23 عاما) خسرت أمام المصنفة الأولى عالميا الصينية يو في تشين بنتيجة 2- 0 في منافسات الفردي.

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