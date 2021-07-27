تراند الفن: هل يمكن تناول العنب أثناء اتباع أنظمة الدايت؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:14 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت لايف ستايل 4 زيارة

كتبت- ياسمين الصاوي: يرفض متبعو الدايت تناول العنب تجنبًا لزيادة الوزن لاحتوائه على كمية وفيرة من السكريات الطبيعية، كما يُصنف ضمن قائمة الفواكه الممنوعة أثناء الرجيم، فهل يمكن تناوله مع اتباع أنظمة التخسيس؟ لقراءة المزيد.. اضغط هنا

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