تراند الفن: “كل يوم بداية جديدة”.. أحمد سعد يخضع لجلسة تصوير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:14 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، صورا من جلسة تصوير صيفية جديدة. ونشر سعد، الصور عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق: “كل يوم بداية جديدة”. جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية “الملوك” التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش. الأغنية من إنتاج شركة “جاما ميوزيك” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.

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