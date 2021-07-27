تراند الفن: اليوم.. أطفال وشباب تنمية المواهب في حفل غنائي على المكشوف بالأوبرا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- منى الموجي: تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلاً غنائياً لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 27 يوليو 2021 على المسرح المكشوف. تدريب كورال الأطفال للدكتورة داليا حسنين وتدريب صوليست الشباب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار. يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية، التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين، ومنها: يا رحمن، الفن، يا ورد مين يشتريك، قلبي دليلي، امتى الزمان، على بلد المحبوب، رمش عينه، البنات البنات، إن كنت ناسي، زي الهوا، إن راح منك يا عين، النور مكانه، روحي وروحك، طلعت يا محلا نورها، يا حلو ناديني، يا وابور قول لي، عاليادي، القمح الليلة، يا حلو يا أسمر، عطشان يا أسمراني، ساكن في حي السيدة، مصر هي أمي وحبيبتي من ضفايرها. يُذكر أن مركز تنمية المواهب تم تأسيسه بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهودهم.



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