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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - أدمن 7 دقائق مضت عرب وعالم 12 زيارة
نيويورك-(أ ش أ):
أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع تطورات الأوضاع في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، وتأمل في أن يبقى الوضع هادئا، مطالبة جميع الأطراف بضرورة حل جميع المخاصمات والخلافات عبر الحوار والامتناع عن العنف،داعية الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق – خلال مؤتمر صحفي من المقر الدائم في نيويورك – إن المنطقة متقلبة جدا، ولا يمكن لها أن تتحمل المزيد من الاضطرابات أكثر مما لديها الآن، ولا أريد أن أتكهن فيما يمكن أن يحمله المستقبل.
وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن تواصل الأمم المتحدة مع أي من المسؤولين التونسيين، قال فرحان حق إن الأمم المتحدة على تواصل “من خلال فرقنا في الميدان، وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، مع تطور الوضع،” مشددا على أنه في هذه المرحلة “نراقب الوضع وسنواصل التواصل مع نظرائنا التونسيين.”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأمم المتحدة: نتابع تطورات الأوضاع في تونس وندعو لحل الخلافات عبر الحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.