شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل العودة التدريجية للعمرة بعد إتاحة السعودية تطبيق "اعتمرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة تطبيق «اعتمرنا» للتحميل على الهواتف الذكية، لاستخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بداية من 17 صفر الموافق 4 أكتوبر كمرحلة أولى.

وكانت المملكة قد وافقت على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة على 4 مراحل تبدأ للمواطنين السعوديين والمقيمين بالداخل.





كانت شددت وزارة الحج والعمرة، على 4 مراحل للعودة، بداية من يوم الاحد الموافق 17 صفر 1442ه‍، والذى يوافق 4 من شهر أكتوبر 2020م، مؤكدًا أن الأعداد المسموح لهم فى المرحلة الأولى يصل 6 آلاف معتمر بمقدار 30% من مجمل المعتمرين.

وتضم الفترة الثانية من رحلات فريضة العمرة والزيارة والصلاة فى مسجد الروضة والتى تبدأ فى 1 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر، القبول على 15 ألف معتمر لتطبيق مناسك العمرة إضافة إلى ذلك 40 ألف مصلي.

وتشتمل على الفترة الثالثة الموافقة على 20 ألف معتمر و60 ألف مصلى بدءا من 1 من شهر نوفمبر 2020م الموافق 15 ربيع الأول.