شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن اتفاق الطرفان المتحاربان باليمن على تبادل 1081 محتجزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن الطرفين إلى الاستفادة من "الإنجاز المهم للغاية" والتحرك معا صوب اتفاق عبر التفاوض من أجل سلام دائم في اليمن.
وكانت قد قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين فى اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة فى إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.
ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية فى وقت لاحق اليوم الأحد فى ختام الاجتماع الذى استمر أسبوعا فى سويسرا للجنة التى تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التى تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام فى ديسمبر عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعلن اتفاق الطرفان المتحاربان باليمن على تبادل 1081 محتجزا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.