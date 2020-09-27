شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً كان ينقل معدات للتحالف الدولى فى ذى قار، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار". وأضافت الخلية أن "ذلك أدى إلى أضرار بإحدى سيارات الرتل، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".



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