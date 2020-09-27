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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البحرين تتخطى حاجز الـ 4% من إجمالى السكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الأيام البحرينية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مملكة البحرين تتخطى حاجز الـ 4% من إجمالي السكان.
وأضافت الصحيفة: "أظهرت إحصائيات بأن إصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 4% من إجمالي سكان مملكة البحرين، وبلغ مجموع الإصابات حتى اللحظة 68,775 حالة، وتعافي 62,252 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب مضاعفات الفيروس 241 حالة".
وكشفت الإحصائية التي نشرتها موقع “Worldmeter”، بأن عدد سكان المملكة بلغ مليونا وسبعمائة نسمة.
وكانت رفعت الداخلية البحرينية، من غرامة عدم ارتداء الكمامة، وألزمت مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر.
وأشار القرار إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها 20 دينارا يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين ويثبت ذلك في محضر المخالفة ويسلم المخالف إيصالا يفيد سداد المبلغ، موضحا أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
وبحسب القرار فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.
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