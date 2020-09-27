السعودية تسجل 28 وفاة و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 333.193 حالة، مقابل شفاء 600 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 317.005 حالة، وتوفى 28 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.683 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
كشفت وزارة الصحة السعودية، أمس عن تسجيل 461 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 332790 حالة، من بينها 11730 حالة نشطة ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيرة إلى تسجيل 769 حالة شفاء جديدة؛ ليصل عدد حالات التعافى إلى 316405 حالات.
وأوضحت الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحالات المسجلة منها 38% إناث، و62% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%.. فيما بلغ عدد الوفيات 4655 حالة، لافتةً إلى أنه أُجري 38528 فحصاً مخبرياً جديداً.
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