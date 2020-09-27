التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية. ذكرت ذلك وكالة وكالة الأنباء السعودية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وتواصل الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن ينجح في اعتراض وتدمير معظمها.

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