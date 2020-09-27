شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبدأ المرحلة الثالثة للمسح الوطنى الاستقصائى المصلى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الثالثة للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كورونا ”كوفيد-19″، ويجرى المسح الوطني على مدار 4 مراحل تسهم في تحديد جوانب مهمة في رسم مسار واضح لفيروس كورونا في السلطنة.



وبحسب صحيفة عمان، أكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة العمانية في المؤتمر الأسبوعي أن المرحلة الثالثة من المسح الوطني الاستقصائي تعد مهمة للغاية في تحديد ومعرفة مستوى انتشار المرض، كما تشكل داعما مهما في اتخاذ القرارات المناسبة له خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب من الجميع التكاتف والالتزام لتخفيف الآثار المتوقعة من شدة الموجة الثانية لهذا المرض الخطير. وستستغرق كل مرحلة من مراحل المسح الوطني خمسة أيام ويفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان، وبذلك يتم تنفيذ مراحل هذا المسح في عشرة أسابيع.



وأوضحت نتائج المرحلة الأولى للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لمرض «كوفيد-19»، أن معدل الانتشار العام للمرض في السلطنة بلغ ما نسبته 6%، وكشف الدكتور سيف العبري أن النتائج الأولى للمرحلة الثانية من المسح الاستقصائي تشير إلى ارتفاع الانتشار العام في السلطنة إلى 11%.



وأكدت وزارة الصحة أن مرحلة المسح الوطني وما سيتمخض عنها من نتائج في المراحل القادمة هي الأهم، وينبغي التشديد بضرورة الاستمرار في الإقبال على المشاركة من قبل المواطنين والمقيمين على عملية المسح. ووفقا لتطبيق «ترصد بلس» التابع لوزارة الصحة، فإن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا وصلت إلى 96 ألفا و475 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 895 حالة وفاة، ويشير تصاعد الأرقام المستمر في مؤشر الفيروس بالسلطنة إلى الانتشار السريع للفيروس والذي يستدعي من الجميع الالتزام والتقيد التام بالإجراءات الوقائية.