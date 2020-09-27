شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تفتح باب الترشح للمنافسة على جائزة "الملك حمد" لتكنولوجيات المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عن فتح باب التقدم للمنافسة على جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم فى دورتها الثانية عشرة للعام 2020م، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولى، حيث سيكون موضوع الجائزة لهذا العام هو «استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز استمرارية التعلم وجودته»، كما سيكون الموعد النهائى لتقديم ملفات الترشح لنيل الجائزة هو 18 ديسمبر 2020م بحسب صحيفة اليام البحرينية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، على الأهمية البالغة لهذه الجائزة العالمية التى تفضل بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وتبنتها منظمة اليونسكو، وذلك لدورها الفعّال فى مكافأة المبادرات الهادفة إلى نشر التعليم الجيد لجميع الفئات عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يجعلها منسجمةً مع أهداف اليونسكو ومع توجهات مملكة البحرين فى مجال التعلم الرقمى، مشيرًا إلى أن العدد المتزايد من المشاركات من مختلف دول العالم فى هذه الجائزة التى تبلغ هذا العام دورتها الثانية عشرة يدل على أهميتها فى خدمة الإنسانية من خلال التعليم.

وأوضح الوزير البحرينى، أن الجائزة تسلّط الضوء فى دورتها لهذا العام على دور الذكاء الاصطناعى فى ضمان استمرارية التعلم وجودته للجميع، خصوصًا فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19، والتى أدت إلى الاعتماد على التعلم عن بعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة، حيث تكافئ الجائزة المبادرات الهادفة إلى إيصال التعليم الجيد لجميع الفئات باستخدام التقنيات الحديثة، وضمان تكيّفها مع الاحتياجات الخاصة لكل المتعلمين، وهو ما يتناسب مع التحولات التى يشهدها العالم اليوم.

وتدعو اليونسكو الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية للتوجه إلى اللجان الوطنية لليونسكو فى بلدانهم، أو للمنظمات غير الحكومية التى ترتبط بشراكة رسمية مع اليونسكو، للاستفسار عن أية معلومات بهذا الشأن، وتعبئة نموذج الترشيح الإلكترونى، حيث تقدم الطلبات والترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.