شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.. ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي - أن الحالتين الجديدتين سُجلتا في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت 696 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 606 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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