شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن موقفها الوبائي اليومي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه تم تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3755 حالة شفاء، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 55 حالة وفاة بالفيروس.
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