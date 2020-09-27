شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: حزب الله لم يقدم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أن حزب الله لم يقدم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية، موضحا أن فرنسا لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرويترز إن فرنسا لن تخذل لبنان وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال المصدر إن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية". وأضاف أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".