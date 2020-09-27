شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع بومبيو الملفات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وبحث وزير الخارجية السعودي مع مايك بومبيو الملفات الإقليمية والدولية. كما بحث الجانبان جهود مجموعة الـ 20 بقيادة المملكة.

وقبلها أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأمين عام الناتو ضرورة خفض التصعيد في المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن.

‏‎وذكرالمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فى تصريح صحفى بأن الوزيرين "شكري" و"بومبيو" أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.