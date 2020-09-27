شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يدعو للتنفيذ الفورى لاتفاق تبادل الأسرى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف: "نرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجى للتنفيذ الفوري لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن.
وفى وقت سابق أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ـ عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.
وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركى المالكى، قال إن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام مجلس التعاون الخليجى يدعو للتنفيذ الفورى لاتفاق تبادل الأسرى فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.