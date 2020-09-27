شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يصدر أمرا ملكيا بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى ، اليوم، الأحد، أمرا ملكيا بحل مجلس الأعيان، اعتباراً من اليوم، مع صدور أمر بتعيينات رئيس وأعضاء المجلس .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية نص القرار الملكى والذى جاء فيه : نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: “يحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020.

كما صدر أمر بتعيين أعضاء في مجلس الأعيان ، حيث نص الأمر : نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت : يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2020م :

1. فيصل عاكف الفايز

2. الدكتور معروف سليمان البخيت

3. سمير زيد الرفاعي

4. الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر

5. جمال حديثة علي الخريشه

6. الدكتور صالح شفيق خليل ارشيدات

7. توفيق محمود حسين كريشان

8. طلال رشيد عبدالرحمن عريقات

9. مفلح حمد المنيزل الرحيمي

10. محمد عوده حسن نجادات

11. المهندس ناصر احمد عبدالكريم اللوزي

12. نايف سعود فارس القاضي

13. محمد ناصر سامي حسن جوده

14. الدكتور محمد جمعه عبدالله الوحش

15. الدكتورة علياء “محمد علي” حاتوغ بوران

16. الدكتور احمد ذوقان سالم الهنداوي

17. شراري كساب عبدالعزيز الشخانبه

18. الدكتور عاكف احمد مفلح الزعبي

19. رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس

20. احمد فلاح باير طبيشات

21. مازن سليمان علي الساكت

22. الدكتور وجيه موسى عويس عويس

23. الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان

24. المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزه

25. الدكتور اميه صلاح الدين طوقان

26. الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

27. بسام سلامه موسى الحدادين

28. الدكتور نضال مرضي عبدالله القطامين

29. السيد حسين هزاع بركات المجالي

30. الدكتور محمد حسين سعد المومني

31. المهندس مالك عطالله علاوي الكباريتي

32. الدكتور احمد علي عويدي العبادي

33. محمد يوسف الملكاوي

34. محمد صامد الرقاد

35. مصطفى البراري

36. الدكتور مصطفى حمارنه

37. يوسف الشريدة

38. محمد سالم الشوابكة

39. الدكتورة رائدة القطب

40. هيفاء النجار

41. محمود حسين أبو جمعه

42. زياد محمد القرعان

43. عيسى حيدر مراد

44. صخر دودين

45. خالد عاطف أبو العز

46. مروان قطيشات

47. الدكتور هايل عبيدات

48. مخيمر أبو جاموس

49. الدكتور طلال الشرفات

50. سمير جميل مصاروة

51. احسان بركات

52. عبدالرحمن العدوان

53. توفيق يوسف الحلالمه

54. فاضل الحمود

55. مصطفى عبدربه البزايعة

56. خير الدين إسماعيل هاكوز

57. جمال الشوابكة

58. احمد محمود الهباهبة

59. ماجد خليفة المقابلة

60. غادة ميشيل بشوتي

61. سمير صابر بينو

62. نايفه منور الزبن

63. المهندس عبدالرحيم البقاعي

64. مدالله الطراونة

65. د اكريم سليم العوضات

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م.

وفيما يلي نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م”.