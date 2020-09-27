شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد 4 هياكل جديدة لوزارات اتحادية ويشدد على رفع مستويات التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أن رفع مستويات التنافسية فى مختلف القطاعات والمجالات يأتى فى قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها دولة الإمارات بهدف تعزيز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها وتطوير بيئة داعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الأحد في قصر الوطن بأبوظبى، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرض المجلس خلال جلسته تقريراً مفصلاً عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتمد عدداً من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «التنافسية لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة وضمانة لمواصلة تعزيز أداء وقدرات القطاعات كافة، حتى نصل للغاية التي نسعى إليها جميعاً، ألا وهي رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم».

كما بارك الشيخ محمد بن راشد للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وشعب الإمارات، الإنجاز المتمثل في حصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، حيث قال «نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم». كما قال «نهدف لرفع تصنيف الدولة التنافسي، سقفنا مرتفع، وسنعزز قدراتنا أكثر، هدفنا المركز الأول في كافة المؤشرات، وثقتنا كبيرة في قطاعاتنا للإنجاز والعبور باقتدار نحو المستقبل». وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة الاستمرار في تعزيز التنافسية كمبدأ أساسي ضمن منظومة العمل الحكومي، وتطوير السياسات والخطط الحكومية لتكون أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات، بما يضمن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة. الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً واستعرض المجلس ضمن جلسته تقريراً مفصلاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول نتائج مؤشرات تنافسية الدولة، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً.

وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها على 3 عوامل رئيسية، وهي التشريعات والسياسات، والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.



4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن أجندة اجتماعه، 4 هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات الاتحادية، وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي الجديدة التي تهدف لتعزيز رشاقة الحكومة ومرونتها وكفاءتها.

وقال «اعتمدنا ضمن الاجتماع 4 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية، لدينا المرونة الكاملة للتغيير والتعديل، وحكومتنا قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات سريعاً».

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة الاقتصاد، وزارة الثقافة والشباب، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.