شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن حبس متهمين ألقوا خطبة تضمنت دعاوى طائفية وسب الصحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس النيابة عدنان فخرو إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية برصد خطبة على مواقع التواصل الاجتماعى ألقاها أحد الأشخاص فى اجتماع عام قام آخر بنشر دعوة عامة لحضوره، وتضمنت تلك الخطبة دعاوى طائفية وإجازة صريحة لسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استهجان أحد المذاهب بما من شأنه إثارة الفتن، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث اطلعت على تسجيل الخطبة واستجوبت المتهم الذى ألقاها وكذلك المتهم الثانى وواجهتهما بما تضمنته الخطبة مما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون كما استجوبت متهما ثالثا شارك فى فعاليات ذلك الاجتماع.

وقد ثبت من التحريات والتحقيقات التى أجرتها النيابة أن عقد الاجتماع تم بالاتفاق بين المتهمين حيث قام المتهم الثانى بنشر دعوة عامة لحضور الاجتماع دون إخطار الجهة المختصة حسبما أوجب القانون، وبالمخالفة للتدابير والإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة جائحة "كوفيد-19" التى تحظر التجمعات وتحث على التباعد الاجتماعى وعلى تفادى الأجواء التى تساعد على استشراء الجائحة، وذلك جميعه من أجل تمكين المتهم الأول فى ذلك الاجتماع العام من طرح أفكاره التى تشيع الفتن فى أوساط المجتمع بدعاوى تنال من الدين وأخرى طائفية تحض على كراهية فئة من الناس.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً بعد أن وجهت اليهم تهم اهانة أشخاص علناً هم موضع تمجيد لدى أهل ملة، والتحريض على بغض طائفة من الناس وعلى ارتكاب جرائم معاقباً عليها، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار جائحة "كوفيد-19".