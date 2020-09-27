شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن العثور على 8 أحزمة ناسفة من مخلفات "داعش" فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، عن معالجة ثمانية أحزمة ناسفة بأحد الدور في محافظة نينوى العراقية.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة"السومرية نيوز" العراقية ، أنه "بعد ورود نداء إلى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة داخل احد الدور المتروكة في منطقة راس الكور اثناء عودة اصحاب الدار لغرض تنظيفه كونه متروك على الفور توجه خبراء متفجرات في المحافظة".

وأضافت أنه "عند الوصول إلى محل الحادث تبين وجود ثمان احزمة ناسفة من مخلفات داعش وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".