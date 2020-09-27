شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتهم ساسة لبنان بعدم احترام تعهداتهم لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجومًا على الطبقة السياسية في لبنان، وقال إنهم لا يريدون احترام تعهداتهم لفرنسا.

وأضاف ماكرون، أنه "ضاع شهر والمخاطر تزعزع استقرار المنطقة حاليا"، وقال أيضًا إن البعض أراد تعزيز قوة معسكرهم وليس قوة لبنان بجعل تشكيل الحكومة قضية طائفية.

وتابع ماكرون: "لا يمكن أن يكون حزب الله ميليشيا عسكرية وحزبا سياسيا مسؤولا".

وأشار ماكرون إلى أن خارطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة، واعلن أن فرنسا ستنظم بنهاية أكتوبر مع الأمم المتحدة مؤتمرا جديدا لحشد الدعم للبنان.