شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: لبنان تعيش فى قلب جهنم.. والثنائى الشيعى مسؤول عن إفشال حكومة "أديب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لخص رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع المرحلة الراهنة فى لبنان، قائلا إن البلاد تعيش فى قلب جهنم، مطالباً اللبنانيين بالصمود، محملاً الثنائى الشيعى فى لبنان مسؤوليّة اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، بعدما عرقلوا المبادرة الفرنسيّة.

وأوضح جعجع، فى مقابلة مع الـ"mtv"، أن الثنائى الشيعى هو من عرقل المبادرة، باعتبار أنه لم يكتفي فقط بالإصرار على تسمية وزير المال، وهذا الأمر لوحده إن حصل كان كفيلًا بنسف الحكومة برمتها، وإنما أصر الثنائى على تسمية وزير المال وباقي الوزراء من الطائفة الشيعيّة.

وتابع: "لو أعطى للثنائى الشيعى تسمية الوزراء الشيعية عندها كان سيهب الدكتور جبران باسيل ليطالب بتسميّة الوزراء المسيحيين وبالطبع سيطالب الرئيس الحريري بتسمية الوزراء السنة، وهكذا سيهب الجميع من أجل تسمية وزرائهم وعندها تتم العود إلى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة.

وأشار جعجع إلى أنه ليس صحيحاً أن الرئيس نبيه بري مع المبادرة الفرنسيّة، مشدداً على أن "القوّات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكى" كانا جديين بالتعاطى معها، فيما الآخرين فتعهدوا بشئ فى "قصر الصنوبر" ونكسوا به في ما بعد".

وقال: "خلال فترة التأليف كان ملحوظاً أن "الحزب الإشتراكى" ونحن وآخرين أيضاً لم يطالبوا بأى شىء إذ رأينا بعدها أن الثنائى الشيعى انبرى ليطالب بما كان يطالب به".