شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن عن صفقة تبادل للأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى، إن اتفاقية الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين امتداد لاتفاق ستوكهولم، موضحا أن الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون 400 آخرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم التحالف العربى، أن اتفاق تبادل الأسرى فى اليمن إنسانى بحت، لافتا إلى أن الأتفاق تضمن إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا. وأوضح المتحدث باسم التحالف العربى، أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن أيضا إطلاق سراح 4 سودانيين، موضحا أن الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى فى اليمن.

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