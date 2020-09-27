شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات أردنية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأردني الأسبق وليد المعانى، إن هناك خطة بديلة للخروج من أزمة كورونا، تقوم على فحص كافة الأردنيين وجمع المعلومات خلال 3 أيام يفرض فيها حظر تجول شامل في البلاد، حيث تعتمد الخطة المقترحة على صندوق همة وطن فى تغطية التكاليف والتي قدرها المعاني بـ75 مليون دينار.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف وزير الصحة الأردني الأسبق : مما لا شك فيه أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلا أحد يريد الاعتراف بأننا في طريقنا لفقد السيطرة، إن لم نكن قد فقدناها، ولقد استعملنا كل أسلحتنا الصغيرة والكبيرة مرة واحدة ضد هجمة صغيرة واعتقدنا أننا انتصرنا، لنجد أن الهجوم الكبير لم يقع بعد، وعندما وقع لم يكن لدينا شيئا جديدا نقاوم به.

وتابع وزير الصحة الأردني الأسبق : للخروج من الأزمة أربعة محددات، وهى تشتري مباشرة وبالسرعة الممكنة 10 ملايين فحص من شركة أبوت المسمى، (point of care test) وتستعمل الدولة الأردنية علاقاتها للحصول على هذه الفحوص، بجانب أن هناك ضرورة توزيع الفرق الصحية على كل مدن وقرى المملكة ومخيمات اللاجئين وتزويدها بالحواسيب المحمولة لتسجيل المعلومات، على أن يتم إجراء الفحص لكل شخص مقيم في الأردن، ويعزل كل من تثبت إصابته في منزله، ممن يشكون من أعراض خفيفة تحت طائلة القانون، ويرسل للمستشفى من كانت حالته أصعب، لافتا إلى أن الخطة يجب أن تنفذ في غضون 3 أيام يتم خلالها فرض حظر شامل للتجول لا يستثنى منه أحد، والهدف منه معرفة أعداد المصابين ومن عزلناهم في بيوتهم ومن أدخلناهم إلى المستشفيات، ويكون لدينا قاعدة بيانات مرضية للجميع.