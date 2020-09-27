شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مطلوبين بتهم حيازة أسلحة غير مرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، عن القبض على مطلوبين بتهم حيازة أسلحة غير مرخصة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، عن معالجة ثمانية أحزمة ناسفة بأحد الدور في محافظة نينوى العراقية.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بعد ورود نداء إلى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة داخل أحد الدور المتروكة في منطقة رأس الكور أثناء عودة أصحاب الدار لغرض تنظيفه كونه متروكا، وعلى الفور توجه خبراء متفجرات في المحافظة".

وأضافت، أنه "عند الوصول إلى محل الحادث تبين وجود ثمان أحزمة ناسفة من مخلفات داعش وتم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".