شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 2444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 117685 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان - أنه تم تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2069 حالة، فيما تم تسجيل 1441 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 95591.
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