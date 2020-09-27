شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يؤكد أن اتفاقية تبادل الأسرى امتداد لاتفاق استوكهولم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، مساء اليوم الأحد، أن اتفاقية تبادل الأسرى امتداد لاتفاق استوكهولم.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أوردته قناة " العربية الحدث" الإخبارية إن "الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيراً والحوثيون سيطلقون 400"، مشيراً إلى أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت.

وأشار إلى "اطلاق سراح 15 جندياً سعودياً ضمن اتفاق تبادل الأسرى"، موضحا أن الاتفاق يتضمن أيضاً إطلاق سراح أربع سودانيين.

وأوضح أن الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن وأن التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن، موضحا أن الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت ممكن، وأن هناك رغبة لتنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن اليمن.

وأعلن مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، فى وقت سابق من اليوم الأحد، توصل وفدى الحكومة اليمنية والحوثيين اللذين تفاوضا على مدى عشرة أيام فى سويسرا إلى اتفاق لتبادل 1080 أسيراً ومحتجزاً مرتبطا بالنزاع، ووفقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها.