العراق والأردن يبحثان مخرجات نتائج القمة الثلاثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى حميد نعيم الغزى، اليوم الأحد، مع سفير الأردن في بغداد منتصر الزعبي، الآليات التي أخذها الجانب العراقي فيما يخص مخرجات نتائج القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، المنعقدة في المملكة مؤخراً وتشكيل المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري .
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن المجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر سيقوم بإجراء زيارات إلى الأردن ومصر لاحقا، للبدء بتفعيل ما آلت إليه القمة الثلاثية بين زعماء الدول ورسم الخطط المستقبلية التي تتعلق بالمصالح المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية.
من جهته، أشاد السفير الأردني، بالخطوات التي أخذتها الحكومة العراقية تجاه الشعب العراقي، رغم التحديات التي تواجهها، موضحا تشكيل لجنة خاصة في بلاده لمتابعة تفعيل التوصيات التي خرجت بها القمة الثلاثية، وتواصلها مع الجانبين العراقي والمصري، مؤكداً عقد إجتماع ثلاثي من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة بين الدول الثلاث خلال الأسبوع المقبل.
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