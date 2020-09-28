شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يرى اتفاق السلام مع إسرائيل داعما لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن تعزيز دولة الإمارات لعلاقتها مع إسرائيل، سيسهم فى دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية

جاءت تصريحات قرقاش، مؤخراً، خلال جلسة افتراضية على شبكة الإنترنت، عبر موقع "المجتمع الآسيوى" حيث حاوره فيها رئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوى، رئيس الوزراء الأسترالى السابق، كيفن رود، حيث أوضح أن الاتفاق الذى أبرمته بلاده مع إسرائيل مؤخرا يعزز دور دولة الإمارات فى إقامة السلام بين إسرائيل وفلسطين، على أساس حل الدولتين، حيث قال "سيسهم السلام فى جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ولفت إلى أن تطوّر العلاقات مع إسرائيل، يأتي بصورة طبيعية في منطقة سريعة التغير والتطور، وأن الإمارات، قد عززت علاقتها مع إسرائيل، لأنها تعمل بشكل حقيقي من أجل المنطقة والتنمية المستقبلية فيها، ولا يمكن لأي أحد التغاضي عن الفرص الإيجابية للعمل مع أي دولة، وإرساء التعاون في مختلف المجالات البناءة، حتى إن وجدت اختلافات.

وأكد أن دولة الإمارات تتطلع للمستقبل دوماً، وتدرك أنه لو لم يتم تحطيم الصور النمطية، وفي حال امتنعنا عن التفكير بشكل استراتيجي، فإن الفشل سيكون محتّماً على المنطقة، بحيث لن تستطيع المنافسة في العقود المقبلة، مضيفاً أن تحقيق المنافسة والتقدم في المنطقة مستقبلاً، يعيقه استمرار مواقف العداء التي تم اتخاذها منذ أمد بعيد.