رئيس وزراء السودان يلتقى بسفير المغرب لبحث العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك بمكتبه بسفير المغرب لدى الخرطوم، محمد ماء العينين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية . وتناول اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة، وبحث فرص الاستثمار في البلدين خاصة في مجالات المعادن و الطاقة والزراعة والبنى التحتية . واكد اللقاء على ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين وسُبل ضمان استمراريتها. من جانبه نقل السفير محمد ماء العينين لرئيس مجلس الوزراء رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس في زيارة السودان، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب السودان حكومة وشعبا بزيارة ملك المغرب للبلاد.

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