شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 5 من قياديى داعش فى الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت القوات الأمنية العراقية 5 من قياديي داعش داخل الموصل القديمة، وقال مصدر أمنى عراقى - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين "إن قوة من استخبارات شرطة نينوي طوقت مدينة الموصل القديمة بعد ورود معلومات عن وجود قياديين في التنظيم الإرهابي في منطقة المحطة، حيث تم اعتقال الإرهابيين في مداهمة لأحد المنازل ومصادرة أسلحتهم".

وكان مصدر أمنى عراقى، أكد أمس الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل تابع للتحالف الدولى بمحافظة بابل جنوبى بغداد، وأوضح المصدر أن "رتلا كان ينقل معدات خاصة بقوات التحالف الدولى المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة".، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "الاستهداف وقع فى ناحية المدحتية ضمن منطقة عمليات شرطة محافظة بابل"، وتابع: "الانفجار أدى إلى أضرار بإحدى السيارات التابعة للرتل".، وتتعرض أرتال قوات التحالف الدولى فى العراق لهجمات فى مناطق متفرقة من البلاد بين الحين والآخر.