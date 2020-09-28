شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 626 إصابة جديدة بكورونا مقابل تعاف 918 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الاثنين، اخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 626 إصابة جديدة الفيروس التاجي، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة 92.095 حالة، مقابل شفاء 918 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 81.462 حالة، وتوفيت حالة واحدة ليصل عدد حالات الوفاة 413 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 91 ألفًا و469 حالة، مشيرًا إلى وفاة مصاب جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 412 حالة.

وأكدت شفاء 868 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليكون إجمالي عدد المتعافين 80 ألفًا و544 حالة.