شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: اعتقال مدير المصرف الليبى الخارجى محمد بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام ليبية أن قوة تتبع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ألقت القبض اليوم الاثنين، على مدير المصرف الليبى الخارجى محمد بن يوسف.

وأشارت وسائل الإعلام الليبية إلى إلقاء القبض على بن يوسف، بناء على مذكرة وجهها وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبد الباسط فرج شهران، إلى وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضح شهران فى المذكرة أن أمر الضبط والإحضار يأتى فى إطار تحقيقات يجريها مكتب النائب العام فى موضوع بلاغ بشأن المصرف الليبى الخارجى، يتضمن اتهام محافظ المصرف المركزى لمحمد بن يوسف بـ"الدخول إلى المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للبنك."

وكان بن يوسف دافع عن عودته لاستلام مهامه من جديد مديرا عاما للمصرف الليبى الخارجى، الذى كانت تتولى إدارته لجنة كلفها محافظ المصرف المركزى الصديق الكبير، وعقده اجتماعا داخل مقر المصرف بمديرى الإدارات.

وقال أن "عودته جاءت بناء على تنفيذ حكم قضائى صادر فى أبريل من العام الماضى، بالإضافة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس فى يونيو من العام نفسه؛ مع إصدار فتوى من إدارة القانون أقرت فيها بأحقيته فى الاستمرار كمدير للمصرف."