شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يأسف لاستقالة رئيس الوزراء اللبنانى المكلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة الأمل والقلق بسبب استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف وحث التكتل لبنان على تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل ينظر "بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والملابسات التي أدت إلى قراره". وأضاف "على القيادات في لبنان التوحد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة ... التشكيل السريع للحكومة سيكون ضروريا أيضا للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولي".

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