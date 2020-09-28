شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 حالات وفاة و437 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية، آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، عن تسجيل 437 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل عدد الحالات المؤكدة حتى صباح اليوم 103.981 حالة، مقابل شفاء 582 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 95.511 حالة، وتوفى 4 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 605 حالات منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 582 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 95 ألفا و511 حالة.