شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 214 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، مقابل شفاء 214 حالة ليصل إجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء 122.209 حالة، واستقرت عدد حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى العالم.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 230 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، مقابل شفاء 214 حالة من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالى عدد المتعافين من المرض إلى 120303، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 210.

كانت وزارة الصحة العامة فى قطر كشفت أخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الأسبوع الماضى، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.