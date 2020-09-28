شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: الاتفاقية مع منظمة الهجرة ستساعد على إيواء النازحين اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، إن الاتفاقية مع منظمة الهجرة ستساعد على إيواء النازحين اليمنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الصحة السعودى، أن الاتفاقية مع منظمة الهجرة تشمل 5 محافظات يمنية، موضحا أن مركز الملك سلمان للإغاثة يتابع وصول المساعدات لليمنيين.

وفى وقت سابق، دعا وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعوية لردع فيروس كورونا مؤكدا أن بعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا.

وبحسب صحيفة الرياض، قال الربيعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع الاجتماعي تويتر: "التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! تُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم".